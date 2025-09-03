Bucchioni: "Sarà questa la vera sfida del Napoli quest'anno"

Le Interviste  
Bucchioni: Sarà questa la vera sfida del Napoli quest'anno

Il commento sul Napoli

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

Bucchioni commenta il Napoli e la Serie A

"Stimo molto Pioli, lo scorso anno la Fiorentina era molto forte, purtroppo Palladino non è riuscito a dare il meglio di sé, ma quest'anno il fuoriclasse la Viola ce l'ha anche in panchina. Bisogna crescere nel gioco di insieme e poi potrà diventare la mina vagante del campionato. Ha tenuto l'ossatura e a questa ha aggiunto giocatori interessanti. Credo abbia la grande ambizione di vincere la Conference perché le squadre sono tutte abbordabili.

Anche per il Napoli credo sia un anno Europeo, negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti e in questo mercato ha rinforzato tantissimo la rosa e la vera sfida sarà essere determinante anche in Europa. L'Inter lo scorso anno ha portato a casa più di 120 milioni ed è una sfida anche per Conte che in Europa non ha mai fatto benissimo. Il vero calcio è la Champions League, lo hanno fatto diventare un campionato con la nuova formula. 

L'Inter può essere la vera antagonista del Napoli a guardare le rose, manca Lookman, un giocatore da quelle caratteristiche perchè se non alza il ritmo, l'Inter diventa prevedibile. Sono molto intrigato dalla Roma che è già molto Gasperiniana. Al Milan invece manca un grosso centrale difensivo".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top