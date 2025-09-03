Bucchioni: "Sarà questa la vera sfida del Napoli quest'anno"

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

"Stimo molto Pioli, lo scorso anno la Fiorentina era molto forte, purtroppo Palladino non è riuscito a dare il meglio di sé, ma quest'anno il fuoriclasse la Viola ce l'ha anche in panchina. Bisogna crescere nel gioco di insieme e poi potrà diventare la mina vagante del campionato. Ha tenuto l'ossatura e a questa ha aggiunto giocatori interessanti. Credo abbia la grande ambizione di vincere la Conference perché le squadre sono tutte abbordabili.

Anche per il Napoli credo sia un anno Europeo, negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti e in questo mercato ha rinforzato tantissimo la rosa e la vera sfida sarà essere determinante anche in Europa. L'Inter lo scorso anno ha portato a casa più di 120 milioni ed è una sfida anche per Conte che in Europa non ha mai fatto benissimo. Il vero calcio è la Champions League, lo hanno fatto diventare un campionato con la nuova formula.

L'Inter può essere la vera antagonista del Napoli a guardare le rose, manca Lookman, un giocatore da quelle caratteristiche perchè se non alza il ritmo, l'Inter diventa prevedibile. Sono molto intrigato dalla Roma che è già molto Gasperiniana. Al Milan invece manca un grosso centrale difensivo".