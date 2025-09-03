Il Mattino - Centro sportivo Napoli, entusiasmo e cautela a Succivo: le reazioni

Napoli - Entusiasmo misto a cautela: dinanzi alla notizia del nuovo centro sportivo del Napoli previsto a Succivo, nell'agro aversano, le reazioni dei tifosi vanno dalla gioia incontenibile a un approccio scaramantico.

Ultimissime nuovo centro sportivo Napoli

«Se è stato preso in considerazione il nostro comune per realizzare un centro così importantenon possiamo che sentirci orgogliosi, consapevoli che per il territorio sarebbe una svolta straordinaria. Inutile dire che, se fra i tanti siti valutati, venisse confermata la decisione di portare il Napoli proprio qui da noi ne saremmo ben felici». Ha commentato il sindaco Salvatore Papa.

A due passi i tifosi azzurri fanno riferimento al Club Napoli intitolato alla memoria di Nicola D'Amore e Gennaro Conte, tifosi che nei decenni passati hanno tenuto viva la fede per la squadra partenopea.

Massimo Russo, presidente del club che conta 150 soci, non nasconde un pizzico di rammarico per la scelta ricaduta su Succivo (dove attualmente un club non c'è): «Solo per pochi metri non è stata scelta Orta di Atella, sede della nostra associazione, è un peccato ma siamo ugualmente contenti per la notizia. I nostri figli potrebbero andare a vedere gli allenamenti a piedi, sempre che vi sia questa disponibilità da parte del club, e sono sicuro che potremo avere una grande visibilità a livello internazionale.

Il nostro club aderisce all'associazione Uanm (Unione azzurri nel mondo) che conta club in quattro continenti: dalla Cina, dal Brasile o dall'Argentina potrebbero arrivare tifosi qui da noi e ci piacerebbe impegnarci per accoglierli nel migliore dei modi, senza contare che sarebbe bello condividere nei nostri gruppi social le immagini degli allenamenti a due passi da casa nostra». Lo riporta Il Mattino.