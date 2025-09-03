CdM - Nuovo stadio Napoli a Poggioreale: c'è un timore, decisiva la data del 18 settembre

Napoli - De Laurentiis s’è impegnato per realizze una squadra sempre più forte e lo stesso discorso vale per il nuovo stadio, che il proprietario del Napoli vorrebbe costruire nella ex zona del Caramanico, al Centro Direzionale.

Ultimissime nuovo stadio Napoli

La riunione con le istituzioni per esaminare il progetto del presidente è slittata al 18 settembre e nel frattempo c’è fermento tra i mercatali di Poggioreale, che temono di essere sfrattati e hanno chiesto con un presidio delle garanzie sul futuro delle loro attività, dopo aver già spedito una pec a Palazzo San Giacomo e al club azzurro. «Siamo una realtà commerciale storica e radicata da anni nel quartiere ».

Per gli stessi terreni c’è già inoltre- un iter per costruire il nuovo palasport. Saranno settimane calde, insomma. Sullo sfondo la sorte del Maradona, che rischia di diventare una cattedrale nel deserto. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.