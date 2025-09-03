Koulibaly: "Osimhen mi ha chiesto informazioni sul calcio in Arabia, sono felice di rivedere Elmas a Napoli e Albiol in Serie A"

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly torna a parlare del Napoli.
«Mi sono sentito con Osimhen. Mi ha chiesto informazioni sul calcio in Arabia e sul nostro club. Gliene ho parlato benissimo ma poi mi ha detto che per la sua famiglia e il suo progetto il Galatasaray sarebbe stato più adatto. Gli auguro tutto il meglio.
Mentre sono contento di rivedere Elmas in azzurro. Conosce la piazza e sa cosa può dare a livello emotivo. Così come sono felice di rivedere Albiol in serie A con il Pisa. Gli devo tanto della mia carriera: mi ha insegnato a diventare un professionista».
Dall'Arabia ha notato anche qualche passo avanti sulla piaga del razzismo. «C'è stato qualche episodio, ma per fortuna sono meno rispetto al passato. Sono stati fatti passi avanti e c'è sempre un margine da colmare. Ma siamo sulla strada giusta».