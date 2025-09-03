Koulibaly: "Osimhen mi ha chiesto informazioni sul calcio in Arabia, sono felice di rivedere Elmas a Napoli e Albiol in Serie A"

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly torna a parlare del Napoli.

«Mi sono sentito con Osimhen. Mi ha chiesto informazioni sul calcio in Arabia e sul nostro club. Gliene ho parlato benissimo ma poi mi ha detto che per la sua famiglia e il suo progetto il Galatasaray sarebbe stato più adatto. Gli auguro tutto il meglio.

Mentre sono contento di rivedere Elmas in azzurro. Conosce la piazza e sa cosa può dare a livello emotivo. Così come sono felice di rivedere Albiol in serie A con il Pisa. Gli devo tanto della mia carriera: mi ha insegnato a diventare un professionista».