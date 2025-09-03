CdM - Problema sui tempi di inserimento di Hojlund a Napoli: dopo la firma subito gli impegni con la Nazionale

Calciomercato Napoli, il commento del CdM

Napoli - Non c’è alcun dubbio che con Hojlund il Napoli abbia risposto con prontezza al colpo della sorte. Ma, proprio mentre il danese è subito ripartito per la nazionale, si pone il problema dei tempi del suo inserimento. 

CdM sul calciomercato Napoli 

Dal 13 settembre si comincia a fare sul serio. E intanto premono le urgenze: integrare Hojlund per non dover «giocare su di lui» ma giocare con lui. 

Qui è l’Europa e qui devi fare il salto: abbiamo detto per mesi che il Napoli si candida ad essere protagonista internazionale. 

Ora è il momento di dischiudere il guscio della «vecchia squadra» perché ne esca un’entità nuova nei nomi e nella mentalità. La «squadra ombra» deve trovare il suo posto al sole. 

Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

