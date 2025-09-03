CN24 - Coli Saco può ancora partire: soluzioni in 4 campionati europei, i dettagli

Calcio Mercato  
CN24 - Coli Saco può ancora partire: soluzioni in 4 campionati europei, i dettagli

Ultime calcio Napoli Coli Saco può ancora lasciare gli azzurri e trasferirsi in un campionato dove il calciomercato è ancora aperto

Ultime calcio Napoli - Il calciomercato si è chiuso il 1 settembre alle ore 20, ma non ovunque. Infatti, ci sono campionati dove si può ancora procedere all'acquisizione delle prestazioni sportive di nuovi calciatori. Nella rosa del Napoli c'è un calciatore, Coli Saco che potrebbe ancora lasciare la rosa azzurra e trasferirsi in uno di questi campionati.

Coli Saco può partire, le possibili destinazioni

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, il centrocampista maliano, con cittadinanza francese, classe 2002, Coli Saco potrebbe a breve partire. Ci sono squadre di 4 campionati europei che hanno chiesto informazioni e sono interessate al giocatore. I campionati in questione sono: Grecia, Turchia, Svizzera e Croazia. Si valutano le offerte, si cerca di capire quale possa essere la soluzione migliore per la crescita del calciatore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Coli Saco
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top