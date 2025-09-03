CN24 - Coli Saco può ancora partire: soluzioni in 4 campionati europei, i dettagli

Ultime calcio Napoli - Il calciomercato si è chiuso il 1 settembre alle ore 20, ma non ovunque. Infatti, ci sono campionati dove si può ancora procedere all'acquisizione delle prestazioni sportive di nuovi calciatori. Nella rosa del Napoli c'è un calciatore, Coli Saco che potrebbe ancora lasciare la rosa azzurra e trasferirsi in uno di questi campionati.

Coli Saco può partire, le possibili destinazioni

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, il centrocampista maliano, con cittadinanza francese, classe 2002, Coli Saco potrebbe a breve partire. Ci sono squadre di 4 campionati europei che hanno chiesto informazioni e sono interessate al giocatore. I campionati in questione sono: Grecia, Turchia, Svizzera e Croazia. Si valutano le offerte, si cerca di capire quale possa essere la soluzione migliore per la crescita del calciatore.

