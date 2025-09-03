CdM - Ecco quando Conte inizierà a lavorare con Hojlund: la data del rientro dagli impegni con la Danimarca

Napoli - Big Rom è fermo ai box, sarà escluso almeno per qualche mese dalle liste sia per la serie A che per la Champions League. Conte ha dovuto fare delle scelte per ragioni di regolamento, dalla lista per la Champions League dovrebbero essere stati esclusi Mazzocchi e Marianucci oltre Lukaku. In attesa di Hojlund, Lucca è il centravanti del Napoli e la sosta può essere un’occasione per intensificare l’attenzione su alcuni principi di gioco. Conte dovrà attendere una settimana circa per i primi allenamenti di Hojlund, probabilmente mercoledì prossimo dopo gli impegni con la Danimarca. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.