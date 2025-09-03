CdM - Dopo la sosta Conte recupererà Gutierrez e altri due giocatori del Napoli

Napoli - Il Napoli riprenderà ad allenarsi oggi, Conte ha programmato una doppia seduta.

Infermeria Napoli: ultimissime su Gutierrez e non solo

Sono rimasti in pochi al centro sportivo di Castel Volturno: Neres, che dovrà capire se ha smaltito l’affaticamento all’adduttore che l’ha costretto al forfait contro il Cagliari, Buongiorno che avrà modo d’intensificare il lavoro per presentarsi al massimo della condizione per il tour de force che attende gli azzurri, Lucca su cui insistere per portarlo dentro i meccanismi del lavoro spalle alla porta.

Conte ha compiuto un focus durante i ritiri estivi ma in quella fase c’era Lukaku come riferimento. Un altro giocatore su cui lavorare durante la sosta è Gutierrez, il terzino sinistro preso dal Girona per 18 milioni di euro più 2 di bonus.

Sta recuperando dai postumi dell’operazione alla caviglia destra, questo periodo è l’occasione giusta per valutare il percorso di rientro. Dovrebbe farcela ad essere pronto dopo la sosta.

Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.