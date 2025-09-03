Mandragora, retroscena dell'agente: "Conte ci ha chiamati, ma Rolando..."

Calciomercato Napoli, arriva un retroscena su Rolando Mandragora a sessione ormai conclusa. A svelarlo è direttamente l’agente del centrocampista napoletano, Stefano Antonelli, intervenuto ai microfoni di Sportitalia.
“Diversi allenatori considerando la situazione contrattuale mi hanno chiamato: da Italiano a De Zerbi passando per l’interesse di Conte.
Tutte soluzioni importanti ma Rolando ha preferito dare continuità a un percorso che lo vede già nella storia della Fiorentina, considerando che è il giocatore con più gare nelle competizioni europee”.