Sky - Napoli, 'no' all'Ajax per Ambrosino! Conte crede in lui: è in trattativa per il rinnovo

Calciomercato Napoli, le ultime news da Sky: rifiutata l'offerta dell'Ajax per Ambrosino che può rinnovare il contratto

Calciomercato SSC Napoli, arrivano novità sul futuro di Giuseppe Ambrosino da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che scrive:

"Il Napoli dice “no” all’Ajax per Giuseppe Ambrosino. Il club italiano, nelle scorse ore, ha respinto la proposta arrivata dall’Olanda per il suo attaccante. Il classe 2003, che nella stagione 2024/25 ha vestito la maglia del Frosinone in 37 occasioni, è cresciuto proprio nel settore giovanile azzurro e, adesso, il Napoli sta trattando il rinnovo di contratto con lui. Antonio Conte crede in lui e, lo scorso 30 agosto, ha deciso di farlo esordire in Serie A nel corso della sfida tra il Napoli e il Cagliari. Nel dettaglio: l’attaccante è entrato al posto di Lorenzo Lucca, suo compagno di reparto, a 15′ dalla fine della sfida".

Ambrosino in Napoli-Cagliari
