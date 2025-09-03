CdM - Elmas voluto fortemente da Conte: lo considera perfetto per le sue caratteristiche

Calciomercato Napoli, CdM sull'arrivo di Elmas

Napoli - Centottantanove presenze, 19 gol, 11 assist, una Coppa Italia e uno scudetto. Elmas al Napoli riparte da questo contributo di cui tutti hanno memoria. 

Calciomercato Napoli, retroscena arrivo Elmas 

Una storia che lo stesso Eljif porta nel cuore e l’ha raccontato sul suo profilo Instagram: «Sono tornato a Napoli, sono tornato a casa. Anche quando ero lontano migliaia di chilometri mi sono sempre sentito legato alla città, al club e a voi tifosi. Napoli una volta che ti entra dentro non ti lascia mai solo. Ora sono tornato, sono qui per dare ancora una volta tutto quello che ho per questa maglia e ricambiare l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Non vedo l’ora di rivedervi al Maradona».

L’ha voluto Antonio Conte, l’ha considerato il profilo perfetto per ritrovare le caratteristiche di Ndoye, un obiettivo sfumato perché il Nottingham Forest è riuscito a strapparlo con un investimento molto importante. Conte ne parlò lo scorso 13 agosto durante il ritiro di Castel di Sangro: «Abbiamo provato delle strade come quella di Ndoye dal Bologna, ma la cifra era molto alta e ho appoggiato l’idea di lasciarlo andare altrove»

Elmas può dare duttilità e calarsi in entrambi i sistemi di gioco: il 4-4-2, soprattutto partendo da sinistra come fa McTominay, o nel 4-3-3 sia da mezzala che da esterno sinistro d’attacco come fatto soprattutto con Spalletti in panchina. 

È uno dei quattordici nazionali in giro per il mondo, affronterà giovedì l’Arabia Saudita in amichevole e domenica il Liechtenstein in una gara valida per la qualificazione ai Mondiali. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

