L'arbitro Manganiello: "Primo annuncio Var? Non è stato semplice, vi spiego..."

Ultime calcio - Premiato a Cascina alla cinquantesima edizione del Pulcino d'argento, l'arbitro Gianluca Manganiello ha parlato a Tuttomercatowebraccontando anche le sensazioni provate ad essere il primo arbitro ad annunciare allo stadio (in Como-Lazio) una decisione presa dal Var:

 "Prima o poi a qualcuno doveva capitare, ci siamo preparati bene a Cascia e mi ha fatto anche piacere essere il primo anche perché sono uno degli anziani e posso essere d'aiuto ai più giovani. Se c'è stata emozione? Sinceramente no, certo è stata una cosa nuova. E' particolare e tecnicamente non semplice perché non ti senti, devi parlare a tutto il pubblico senza un ritorno audio che ti certifichi quello che stai dicendo e devi parlare come un fiume in piena. Mi sono riascoltato, ho parlato un pochino forte, devo essere sincero. Però la mia esperienza è servita ai miei colleghi, che hanno avuto così un piccolo vantaggio. Sinceramente poi miglioreremo tutti".

I giocatori hanno reagito bene?
"Anche per loro è stata una novità, come lo è per noi. In quel momento ho detto a tutti: 'State lontani che devo fare l'annuncio', e tutti si sono allontanati subito. E' stata accolta bene, è una novità che può aiutare il calcio. Tanti dubbi possono essere chiariti nell'immediatezza: per noi arbitri, per le squadre e per il pubblico credo sia un'ottima cosa".

Che stagione sarà per gli arbitri?
"Dovremo come sempre dare il massimo, i campionati sono sempre difficili e tiratissimi. Dovremo dare un servizio top, di altissima qualità e professionalità. Gli errori ci saranno, è fisiologico, ma speriamo il meno possibile".

