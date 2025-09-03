Il Mattino - Lo stadio Maradona si sosterrà anche senza la SSC Napoli: in un solo mese di concerti il Comune ha incassato più di quanto riceve da ADL in 1 anno

Napoli - Il futuro dello stadio Maradona non preoccupa il Comune: «Lo stadio modernizzato è con progettazione di impatto molto ridotto sul vicinato può tranquillamente vivere di eventi. Essendo collegatissimo con il trasporto pubblico locale specie con Linea 6 in piena funzione. Le entrate dal Napoli sono assolutamente marginali». Questo fanno sapere da Palazzo San Giacomo.

Ovvero il Maradona si autosostiene anche senza gli azzurri. La Ssc Napoli versa meno di un milione l'anno al Comune per l'utilizzo dell'impianto. In un solo mese di concerti - quello di giugno - il Comune ha incassato una cifra superiore al milione. La media è di 50mila euro a serata più il 10 per cento degli incassi.

Il dibattito è aperto anche in Consiglio comunale dove è stata rinviata una delibera dal valore di 360mila euro «destinati a interventi di manutenzione straordinaria per lo stadio Maradona». E questo perché i consiglieri vogliono capire «preliminarmente se c'è la volontà di mantenere lo stadio come sede del Calcio Napoli».

