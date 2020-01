Orari partite Serie A, dove vedere in streaming e Tv: Lazio-Samp, Sassuolo-Torino, Napoli-Fiorentina, Lecce-Inter, Genoa-Roma, Juve-Parma

Dove vedere le partite in Streaming e tv di Serie A? Andiamo a vedere il prossimo turno di Serie A. Il calendario Serie A metterà di fronte sfide importanti per il campionato che con la 20a giornata della stagione di Serie A 2019/20 porta già in scena diversi big match. Ultime su tutte le squadre, partite e risultati. Risultati Serie A, Serie A partite e Serie A calendario. Sono queste le sfide della giornata 20 di Serie A 2019 20. Ecco le partite Serie A.

Diretta gol Serie A - 20a Giornata

Serie A

Dove vedere Lazio-Sampdoria in tv e streaming

Lazio-Sampdoria sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio e non sarà visibile su DAZN. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

Dove vedere Sassuolo-Torino in Tv e streaming

Lazio-Sampdoria sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio e non sarà visibile su DAZN. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

Dove vedere Napoli-Fiorentina Tv e streaming

Napoli-Fiorentina sarà visibile in esclusiva su Dazn, disponendo di un abbonamento alla piattaforma Perform di DAZN quindi non sarà visibile su Sky. Per prendere visione alla partita è necessario scaricare l'applicazione.

Dove vedere Milan-Udinese in Tv e streaming

Milan-Udinese sarà visibile in esclusiva su Dazn, disponendo di un abbonamento alla piattaforma Perform di DAZN quindi non sarà visibile su Sky. Per prendere visione alla partita è necessario scaricare l'applicazione.

Dove vedere Brescia-Cagliari in Tv e streaming

Brescia-Cagliari sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio enon sarà visibile su DAZN. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

Dove vedere Bologna-Verona in Tv e streaming

Bologna-Verona sarà visibile in esclusiva su Dazn, disponendo di un abbonamento alla piattaforma Perform di DAZN quindi non sarà visibile su Sky. Per prendere visione alla partita è necessario scaricare l'applicazione.

Dove vedere Lecce-Inter in Tv e streaming

Lecce-Inter sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio e non sarà visibile su DAZN. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

Dove vedere Genoa-Roma in Tv e streaming

Genoa-Roma sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio e non sarà visibile su DAZN. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

Dove vedere Juve-Parma in Tv e streaming

Juve-Parma sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio e non sarà visibile su DAZN. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

Dove vedere Atalanta-SPAL in Tv e streaming

Atalanta-SPAL sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio e non sarà visibile su DAZN. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

Esistono altri canali per vedere le partite di calcio in streaming, ma sono illegali: il più famoso ed utilizzato tra questi è senza dubbio Rojadirecta.

Di seguito vi proponiamo il prossimo turno di Serie A con tutte le gare e le divisioni tra Sky e Dazn: 20 giornata, 19 gennaio 2020.

20ª Giornata andata: anticipi e posticipi SKY-DAZN

Data Giorno Orario Gara Licenziatario

18/01/2020 Sabato 15.00 LAZIO – SAMPDORIA SKY

18/01/2020 Sabato 18.00 SASSUOLO – TORINO SKY

18/01/2020 Sabato 20.45 NAPOLI – FIORENTINA DAZN

19/01/2020 Domenica 12.30 MILAN – UDINESE DAZN

19/01/2020 Domenica 15.00 BOLOGNA – HELLAS VERONA DAZN

19/01/2020 Domenica 15.00 BRESCIA – CAGLIARI SKY

19/01/2020 Domenica 15.00 LECCE – INTER SKY

19/01/2020 Domenica 18.00 GENOA – ROMA SKY

19/01/2020 Domenica 20.45 JUVENTUS – PARMA SKY

20/01/2020 Lunedì 20.45 ATALANTA – SPAL SKY