Film scudetto Napoli 2025: 'AG4IN', annunciata la data d'uscita al cinema
Film scudetto Napoli
Il Napoli annuncia la data d'uscita del prossimo film scudetto 2025, sarà 'AG4IN' il titolo, con la società che permetterà di ripercorrere le emozioni di una straordinaria annata azzurra con Antonio Conte alla guida del Napoli
Film scudetto Napoli 2025
Il 25 settembre è la data scelta per l'uscita della festa del 4 scudetto del Napoli. Arriva l'annuncio su Dazn con la pubblicità del film scudetto del Napoli che sarà mandato nelle sale cinematografiche il prossimo 25 settembre.
