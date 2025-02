Esonero Pecchia, TMW: Parma alla ricerca del sostituto, spuntano due nomi

Ultime notizie Serie A - Cambia una panchina nel nostro campionato, il Parma ha deciso per il ribaltone ed ha comunicato l'esonero a Fabio Pecchia. La decisione dopo il ko contro la Roma di ieri in casa: Parma-Roma è infatti finita 0-1, con la super punizione di Soulé. Dopo gli ultimi risultati negativi, quindi, la società ha deciso di esonerare l’allenatore Fabio Pecchia. Il club, in mattinata, ha comunicato al diretto interessato la decisione.

Ma chi arriverà al suo posto, chi sarà il sostituto che arriverà al Parma come nuovo allenatore? Le ultime news da TMW portano a due nomi:

"Il Parma ha già iniziato a sondare le piste per il sostituto, anche se una decisione in questo senso non è ancora stata presa. I dirigenti stanno sondando svariate piste e raccogliendo diverse candidature, fra le quali le prime portano ai nomi di Andrea Pirlo, reduce dall'avventura alla Sampdoria e di Christian Chivu, allenatore fermo dopo l'esperienza sulla panchina della Primavera dell'Inter.

Per Pecchia 20 punti in 25 giornate. Il Parma, prima della sconfitta interna di ieri al Tardini (0-1) contro i giallorossi, era reduce da altri tre ko in campionato contro Cagliari (2-1 in Sardegna), Lecce (1-3 in casa) e Milan (3-2 a San Siro). Lo scorso 19 gennaio il pareggio per 1-1 contro il Venezia, che aveva intervallato un'altra sconfitta come quella contro il Genoa (1-0) della settimana precedente. In totale, dopo 25 giornate di Serie A, sono 20 i punti raccolti da Pecchia alla guida della squadra, frutto di sole 4 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Troppo poco secondo la società, che ha dunque deciso per l'esonero immediato del suo allenatore".