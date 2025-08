Probabili formazioni Napoli Brest: scelte obbligate di Conte, debutto per Milinkovic-Savic e difesa ridotta all'osso!

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Dopo cinque giorni di ritiro per il Napoli di Antonio Conte in Alto Sangro, ci sarà la prima amichevole degli azzurri. Oggi 3 agosto allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (calcio d’inizio alle ore 19) la formazione guidata da Antonio Conte affronterà il Brest, che milita nel campionato di Ligue 1 e che, nella scorsa stagione, ha disputato la Champions League.

Probabili formazioni Napoli Brest: le scelte di Conte

È difficile abbozzare delle vere e proprie probabili formazioni per Napoli-Brest, al netto delle assenze per infortuni e problemini fisici.

QUI NAPOLI - Nell’ultimo allenamento aperto alla stampa non hanno partecipato al lavoro in nove: Meret, Olivera, Buongiorno, Juan Jesus, McTominay, Gilmour, Spinazzola, Marianucci e Vergara. Da qui le possibili scelte di formazione sono abbastanza obbligate: in porta debutto per Milinkovic-Savic, con il terzetto difensivo Di Lorenzo-Beukema-Rrahmani completato da Mazzocchi; in mezzo al campo è stato spesso provato il trio De Bruyne-Lobotka-Raspadori, in attacco quello formato da Neres, Lucca e Lang. Da capire i minutaggi che saranno concessi agli 11 titolari, perchè domani ci sarà la seconda amichevole contro la Casertana.

QUI BREST - Nell'ultima amichevole, giocata il 30 luglio contro il Le Havre e vinta 1-0, la squadra di Eric Roy si è schierata con un 4-3-3:

Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Magnetti, Camara, Lees-Melou; Del Castillo, Ajorque, Baldé. Dal 46’ Jauny; Zogbé, Le Guen, Le Cardinal, Guindo; Makalou, Doumbia, Mbock; Kanté, Diop, Camblan

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

Portieri : Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.

: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Simeone, Sgarbi, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.

