L'ex Napoli Tutino verso lo Spezia, ma la Sampdoria smentisce tutto: indosserà la maglia dell'Avellino!

Niente ritorno in Campania per Gennaro Tutino. O almeno così sembrava. L'ex attaccante della SSC Napoli pareva destinato al trasferimento allo Spezia, dopo che Tuttomercatoweb aveva annunciato di un accordo raggiunto tra la Sampdoria e il club ligure, con tanto di visite mediche già fissate tra martedì e mercoledì.

La notizia circolata nelle scorse ore è stata prontamente smentita dalla Sampdoria. Il giornalista Andrea La Monica ha così riportato su X:

"Tutino non andrà allo Spezia. Non c’è nessuna chiusura imminente né tantomeno visite programmate. Notizia smentita dalla società stessa e cancellata da l’ha riportata".

Tutino verso l'Avellino

Come riporta Gianluca Di Marzio, Tutino si trasferirà all'Avellino: è in dirittura d'arrivo l'affare in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni.