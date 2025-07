Il Napoli ha perso 2-0 la prima amichevole stagionale contro l'Arezzo. Come ogni anno, allo stadio comunale di Carciato, i tifosi napoletani le hanno provate tutte per seguire la partita. Chi è rimasto senza biglietto ha approfittato di un piccolo spiazzo in mezzo agli alberi per "spiare" il match alle spalle della panchina. Guarda le foto di CalcioNapoli24.