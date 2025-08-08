De Bruyne 'prende le botte', fasciatura alla gamba destra! Ma altri nove azzurri si sono fermati | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Sedicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del giorno 10 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli prima delle amichevoli contro il Girona e il Sorrento.

Allenamento ricco di  intensità a Castel di Sangro, dove in due partitelle ben più di un azzurro si è dovuto fermare a seguito di contrasti: il primo è stato Mazzocchi (caviglia destra), poi in seguito è toccato ad AnguissaHasa (scontro di gioco), Spinazzola (caviglia destra), Lukaku (costato), De Bruyne (fasciato alla gamba destra), McTominay (caviglia destra), Vergara (polso destro), Di Lorenzo (coscia destra) e Beukema (caviglia).

In allegato le foto di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

  • Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
  • Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo
  • Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
  • Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.

Venerdì 8 agosto:

  • 11:00-11:50 - Buongiorno Castel di Sangro con l'allenamento mattutino LIVE dal campo
  • 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
  • 14:30-14:45 - TG pranzo
  • 15:00-16:00 - Filo diretto con i tifosi
  • 18:00-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l'allenamento pomeridiano LIVE dal campo
  • 19:30-19:45 - TG serale
  • dalle 20:00 - incontro in piazza del Plebiscito con la squadra e lo staff del Napoli
