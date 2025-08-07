Castel di Sangro, il sindaco: "Avanti col Napoli per altri 6 anni! Vi riporto l'umore di De Laurentiis" | VIDEO CN24

Ritiro Napoli a Castel di Sangro, le parole del sindaco Angelo Caruso ai giornalisti prima della conferenza stampa per fare il punto su questo nuovo ritiro estivo.

“Abbiamo raccolto numeri importanti fino a questo momento anche se siamo alla metà del ritiro, manca una parte importante, forse quella più attesa, ovvero la presentazione più altri due incontri di calcio internazionale. Abbiamo realizzato un teatro straordinariamente importante per essere una preparazione estiva, si declina come l’evento più importante d’Europa per le attività per le attività sportive, il modello organizzativo e l’affluenza che ha raccolto numeri straordinariamente importanti.

?Accordo col Napoli per il futuro? Abbiamo già acquisito la manifestazione di volontà del Napoli già dalla fine dello scorso anno, il Napoli anticipatamente ha già presentato la volontà di rinnovo e lo ha fatto prima ancora che vincesse lo scudetto 2025 come da meccanismo previsto dal contratto al quale dovranno seguire degli adempimenti nostri. Sono sempre 6 anni: col primo contratto cessa quest’anno, quindi si replicherà per i prossimi sei anni.

?Oramai quel palasport ha raccolto tutti i trofei italiani, dalla Coppa Italia allo scudetto. Ci auguriamo che raccolga anche qualcosa di internazionale e per questo possiamo contribuire attraverso la disponibilità delle infrastrutture sportive e speriamo di poter portare fortuna al Napoli.

De Laurentiis? Il presidente manifesta segni di soddisfazione, ricordiamoci sempre che questo ritiro è partito da un momento assolutamente negativo quando c’era il Covid. Via via è cresciuto ed è stato alimentato dai successi in campionato e coppa Italia, sono quei momenti che danno anche una svolta per una preparazione estiva che per essere tale ha anche un’originalità. Determina anche il modello vacanziero, aggiunge tanto ma è anche un modello originale.

?Considerazione del presidente su Castel di Sangro? Pari a quello dello scorso anno, su questo ci concentriamo abbastanza. Evitiamo che i campi vengono stressati abbastanza, fermiamo i campi già da giugno e per il campo A che è quello principale anche prima. Facciamo trattare questi campi da ditte specializzate e facciamo sì che possa ospitare tanti giocatori con cinque amichevoli”.