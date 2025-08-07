Romano conferma: "Napoli o Wolverhampton, Juanlu ha preso la sua decisione"

Calciomercato Napoli, Fabrizio Romano annuncia il 7° acquisto azzurro ma intanto ne è subito pronto un altro: Juanlu Sanchez.

Anche l’esterno del Siviglia è teoricamente pronto per sbarcare in azzurro come raccontato dall’esperto di mercato attraverso il suo canale YouTube:

“Il Napoli ha fatto un’offerta da 17 milioni, aspetta una risposta dal Siviglia ma anche Juanlu aspetta il Napoli. Siamo ai dettagli finali ma anche lui vuole andare a Napoli nonostante la Premier League e il Wolverhampton: il giocatore non ha dubbi”.