UFFICIALE - Antonio Conte è fra i candidati al Pallone d'Oro come Coach of The Year 2025 | FOTO

Antonio Conte è candidato al Ballon d'Or come allenatore dell'anno 2025 al Cruyff Trophy

Ultim'ora, adesso è ufficiale: Antonio Conte è stato nominato Coach of The Year 2025 al Pallone d'Oro. Si tratta del Cruyff Trophy, quello assegnato a uno dei "migliori allenatori del mondo...", come scrive l'account ufficiale del Ballon d'Or. E fra i candidati per il Trofeo Allenatore dell'Anno della Squadra Maschile del 2025 c'è l'allenatore del Napoli, Antonio Conte!

Oltre al tecnico azzurro, in lista anche Luis EnriqueEnzo MarescaHansi Flick e Arne Slot.

"Nominato per il Trofeo Allenatore dell'Anno della Squadra Maschile 2025: Antonio Conte", è il tweet del Ballon d'Or.

Conte candidato al Pallone d'Oro come miglior allenatore dell'anno 2025
