Amichevoli Napoli a Dimaro, inizia a delinearsi il quadro delle avversarie in vista del raduno estivo in Trentino e per i primi test della nuova squadra di Antonio Conte.

Amichevoli Napoli a Dimaro: le prime due avversarie

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il primo test sarà contro i dilettanti dell’Anaune e il secondo, verosimilmente sabato 20 luglio, contro il Mantova neopromosso in Serie B.