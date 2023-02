Vergogna tifosi Spezia, è successo di nuovo! Si attende la punizione del giudice sportivo

La vergogna dello stadio Picco di domenica a ora di pranzo ha lasciato tutta Italia senza parole. Sono state tantissime le dimostrazioni di dissenso contro i tifosi dello Spezia che hanno intonato cori oltraggiosi e vergognosi durante la partita contro il Napoli disputata 2 giorni fa.

Non è neanche la prima volta che ciò accade, visto che i sostenitori dello Spezia li intonarono anche nel settore ospiti del Maradona a dicembre del 2021 e nel folle pomeriggio dello scorso maggio al Picco. Domani, come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, è atteso il provvedimento del giudice sportivo