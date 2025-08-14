Schira: "Dopo Gutierrez il Napoli punta su altri 4 acquisti per completare la rosa"

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira su Youtube ha commentato la conferenza stampa di Conte - quella di fine ritiro prima del rientro a Napoli - e ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "Nei campetti del Napoli, citando le parole di Conte in conferenza, manca un esterno offensivo, volevano Ndoye poi saltato, un centrocampista (a meno che non si punti davvero su Vergara) e si fanno i nomi di Miretti e Musah, un terzino sinistro che al 99,9% sarà Gutierrez che lunedì arriva a Villa Stuart per le visite mediche e la firma sul contratto e un terzino a destra. Il prescelto a destra è Juanlu Sanchez che è un Under. Il Napoli ora ha un solo slot Over da utilizzare o per l'esterno o per il centrocampista. Tra i centrocampisti Under, sono stati valutati alcuni nomi proposti al club".