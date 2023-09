Telefonata De Laurentiis-Garcia: ha chiesto spiegazioni dopo Genoa-Napoli, la risposta dell'allenatore

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il 2-2 col Genoa e la Champions Leaguealle porte, De Laurentiis, che non è contento del momento degli azzurri, "ha più di un cattivo pensiero che gli frulla per la testa, interroga e si interroga già con una certa urgenza, preoccupato per una situazione in cui sono troppe le cose che non lo convincono".

L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli racconta della reazione di De Laurentiis che via telefonate e messaggi ha chiesto spiegazioni a Rudi Garcia:

"Ma nessuno pensi che stia riflettendo sul destino di Garcia perché l'idea di cambiare non lo sfiora neppure un po. O almeno, non lo sfiora adesso. [...] Ha chiesto spiegazioni a Garcia del pari con il Genoa, il francese e il patron si cercano al telefono, anche via messaggio, con una certa frequenza. Ma le risposte che cerca, De Laurentiis, le vuole sul campo. E in tempi brevi. Ha chiesto spiegazioni, e da presidente giusto che lo faccia, della brutta prova di sabato, ha chiesto le impressioni a Garcia su certe prestazioni individuali molto inferiori alle performance del passato. E Rudi ha risposto serenamente. In uno scambio di pareri e riflessioni che fanno parte dell'ordine naturale dei rapporti tra il proprietario di un club e il suo allenatore".