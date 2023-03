"Regole troppo rigide", via alla petizione per la festa Scudetto allo stadio Maradona: i dettagli

Notizie Napoli calcio - La città partenopea è in fermento ormai da diverse settimane, attendendo quel titolo che manca da 33 anni. La squadra di Spalletti sta proseguendo la sua cavalcata entusiasmante verso lo Scudetto e a Napoli già fervono i preparativi per far partire la festa (in barba alla scaramanzia).

Stadio Maradona, via alla petizione

Se a Napoli si iniziano già a vedere le prime bandiere e striscioni (per non parlare di torte, dolci o piatti salati dedicati ai giocatori azzurri), la situazione allo stadio Maradona è ben diversa: il regolamento d'uso ha fin qui vietato l'utilizzo di molti "strumenti" del tifoso, come tamburi o fumogieni e coreografie.

Per questo motivo, come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, è nata la petizione "Rivogliamo il nostro stadio" che vede come uno dei promotori l'avvocato Luigi Tuccillo. Hanno già firmato la petizione decine di tifosi tra cui il manager ed economista Riccardo Monti lo scrittore Maurizio De Giovanni, il notaio Dino Falconio, Lello Carlino numero uno della griffe Carpisa oltre a Tuccillo.

Lo scopo è quello di "ammorbidire" il regolamento d'uso del Maradona, per poter rendere la festa Scudetto e non solo più folcloristica. La petizione si articola in quattro punti differenti ed è indirizzata anche alle tifoserie delle due Curve: si spazia dalla possibilità di introdurre bandiere azzurre (fin qui "bandite" per via delle aste), passando poi per prendere abitudine di far partire un coro tutti insieme, al decimo minuto un ricordo di Diego e all’87esimo il coro “abbiamo un sogno nel cuore”, magari con l'ausilio di qualche tamburo e megafono. Ultimo la possibilità di una piccola raccolta fondi "per innocenti fumogeni se la Società non lo ritiene un problema visto che in altri stadi non scattano le multe".