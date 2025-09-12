Cuadrado: "Vi racconto un aneddoto, quando Conte non si lasciò bene con la Juve..."

Notizie Calcio - Intervista di Juan Cuadrado a La Gazzetta dello Sport dove ha ripercorso tutta la sua carriera in Serie A.

Nel corso della chiacchierata, l’esterno colombiano ora pronto alla sua nuova esperienza col Pisa ha parlato anche della trattativa complicatissima col Chelsea di diversi anni fa:

"Conte non si era lasciato benissimo con la Juve, quindi ci furono alcuni problemi, non voleva lasciarmi andare. Mi cercarono anche altre squadre, soprattutto all’estero, ma quando seppi della Juve dissi al mio agente che avrei voluto vestire solo bianconero".