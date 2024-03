Sacchi: "Sorpreso da Kvara e Osimhen contro il Barça: si sono mossi poco e male"

Napoli - Arrigo Sacchi, nel commento sulle pagine della Gazzetta dello Sport della gara tra Barcellona e Napoli, non nasconde un certo dispiacere per le prove non entusiasmanti di Osimhen e Kvaratskhelia. L'ex allenatore del Milan sottolinea quanto questi due calciatori siano praticamente mancati agli azzurri in fase di costruzione:

"Troppo Barcellona per questo Napoli. Anche se sono imbottiti di giovani con poca esperienza internazionale, i catalani hanno dominato il campo. Alla fine è passata la squadra più forte e quella che ha giocato meglio nell’arco delle due sfide. Ciò che ha maggiormente sorpreso è stata la poca partecipazione alla manovra di Kvara e di Osimhen, i due elementi più attesi. Su di loro si concentravano molte delle speranze del Napoli. È vero che sono stati serviti poco, ma è altrettanto vero che loro si sono mossi poco e male. Kvara aspetta sempre il pallone da fermo, e così facendo diventa un bersaglio facilmente arginabile dagli avversari. Osimhen, di testa, l’ha presa una volta sola e, in generale, ha attaccato poco gli spazi alle spalle dei difensori e si è offerto raramente al passaggio. Troppo poco se si vuole pensare di creare problemi al Barcellona".