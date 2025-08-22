Gautieri: “Un errore dare via Simeone, senza Lukaku sarebbe stato utile. Inter-Lookman? Non è finita”

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Carmine Gautieri ha rilasciato queste dichiarazioni:

“La B è sempre un campionato esaltante. Dal Pescara tutti si aspettano un torneo importante e il Cesena cercherà di dare continuità a quanto fatto l’anno scorso sulla scia del grande lavoro fatto da Fabio Artico”.

Quanto pesa l’infortunio di Lukaku a Napoli?

“L’errore del Napoli indipendentemente dall’infortunio è stato aver dato via uno come Simeone che dà sempre tanto. Adesso occorre un attaccante forte, oggi chi ha il calciatore forte è difficile che lo dia via”

Lucca sarà all’altezza?

“A Udine ha dimostrato di essere un giocatore importante. Ha margini di miglioramento, ma andrà aspettato. Se si pensa che possa risolvere tutti i problemi è sbagliato. Magari oggi potrebbe non essere prontissimo ma in futuro sarà un calciatore importantissimo per gli azzurri”.

Gli ultimi giorni potrebbero essere ancora quelli di Lookman?

“L’Inter farà di tutto per prenderlo. Non è ancora finita”.