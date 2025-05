Ieri Conte ha ripreso una sua frase storica quando gli hanno chiesto dello scudetto

Ultime notizie SSC Napoli - Quando chiedono ad Antonio Conte se questo scudetto sarà stato il suo «capolavoro», scrive il Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli frena e riprende una sua frase storica.

«Lo dirò quando eventualmente accadrà. Non parliamo di cose che in questo momento non abbiamo. Me l’ha insegnato la mia carriera. Ho perso e vinto scudetti all’ultima giornata e ho l’esperienza giusta per farlo capire ai ragazzi. Le sconfitte bruciano e mi hanno fatto diventare più cattivo. C’è un dato di fatto: chi vince scrive la storia, gli altri al massimo la vanno a leggere. Nessuno si ricorderà eventualmente del nostro secondo posto».