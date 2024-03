"Osimhen risponde a Calzona a monosillabi", il retroscena da Castel Volturno

Inter-Napoli, Victor Osimhen in forte dubbio nonostante la convocazione. Anzi: allo stato attuale è più fuori che dentro poiché si teme che l’affaticamento rischi di diventare una lesione. Così partirà anche con la squadra in direzione Milano, ma è possibile che alla fine si accomodi addirittura in tribuna piuttosto che in panchina.

Osimhen-Calzona, il retroscena da Castel Volturno

Come svela Il Mattino oggi in edicola, Francesco Calzona ha provato anche a interrogarlo per capire le sue sensazioni ma Osimhen parla poco, risponde a monosillabi e non ha troppa voglia - si legge - di aprirsi con questo nuovo tecnico dopo aver già visto passare prima Rudi Garcia e poi Walter Mazzarri. Vede il finale della sua storia a Napoli vicino e sembra avercela con tutti, nel frattempo.