Presidente federcalcio Slovacchia: "Calzona resta al Napoli? Ecco cosa posso dire al momento"

Napoli - Francesco Calzona resta sulla panchina azzurra? De Laurentiis ci sta pensando, valuta attentamente questa situazione. Il presidente conosce molto bene Calzona e prenderà una decisione certamente a stretto giro. Intanto Jan Kovácik, Presidente della federcalcio slovacca, ha fatto il punto della situazione sul contratto che lega l'allenatore del Napoli alla Slovacchia fino al 2025.

Jan Kovácik, in una intervista rilasciata a Cronache di Napoli, ha parlato del futuro di Francesco Calzona sulla panchina della Slovacchia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Guardo le partite del Napoli e vedo l’esperienza di Francesco sulla panchina del Napoli in chiave positiva - ha detto il numero uno della SFZ - il bagaglio acquisito in Serie A potrà essere trasferito anche alla nostra Nazionale e questo è sicuramente positivo.

Calzona può restare sulla panchina del Napoli anche il prossimo anno? Francamente a me questo non interessa. Calzona ha un accordo sottoscritto con la SFZ e il Napoli fino alla fine del campionato di Serie A e poi si concentrerà sulla Nazionale. Abbiamo firmato il contratto fino alla fine del 2025 e questo per me è fondamentale in questo momento. Sono felice quando riesce a ottenere risultati - ha confermato il presidente della SFZ - Ci scriviamo dopo ogni partita e sono felice quando sta bene".