Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Antonio Conte si fida di quelli che giocheranno stasera contro la Lazio, scrive Tuttosport.

A cominciare da Caprile, portiere alla 5^ presenza, la 2^ in Coppa Italia, "dopo l’esordio in casa della Juventus 4 partite tra A (Monza, Como, Empoli) e Coppa (Palermo), tutte vinte. Non c’è il sostituto di Di Lorenzo, Mazzocchi è ko, Conte non si perde d’animo scegliendo Zerbin che rappresenta il vero jolly del gruppo".