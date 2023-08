Napoli-Sassuolo e Napoli-Lazio, biglietti polverizzati: la doppia previsione al Maradona

Notizie Calcio Napoli - Assaporato il nuovo campionato con Frosinone-Napoli, ora è pronto il debutto al Maradona con un doppio match all’orizzonte prima col Sassuolo e poi con la Lazio. E ci sarà in entrambi caso il pienone come riporta La Repubblica oggi in edicola. Ieri mattina, infatti, in sole tre ore, è stato registrato il tutto esaurito per le curve superiori con biglietti polverizzati. Ma per il sold out totale è solo questione di giorni, visto che dopo il successo della campagna abbonamenti - con 23 mila tessere vendute - restano per ogni partita solo 27 mila tagliandi a disposizione esclusi quelli riservati per i tifosi Ospiti.