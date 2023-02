Napoli-Cremonese, probabili formazioni Gazzetta: niente turnover, due ballottaggi | GRAFICO

Notizie Napoli calcio - Domani sera allo stadio Maradona la squadra di Spalletti tornerà in campo per la 22^ giornata di Serie A. Andrà in scena Napoli-Cremonese, con gli azzurri che vorranno anche vendicare la cocente eliminazione patita in Coppa Italia ai rigori contro i grigiorossi.

Spalletti

Napoli-Cremonese probabili formazioni

L'obiettivo del Napoli è ovviamente quello di preseguire la marcia in vetta alla classifica, provando ad ampliare ulteriormente il gap di 13 lunghezze dall'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è per questo motivo che Spalletti ha deciso di non cambiare ossatura e di rimandare il turnover nonostante la Champions League sia ormai dietro l'angolo.

Per questo motivo sono appena due i ballottaggi per gli azzurri: Politano è in leggero vantaggio su Lozano, così come Mario Rui è avanti a Mathias Olivera. Per il resto tutto confermato, con Kvaratskhelia e Osimhen in attacco e la mediana composta da Anguissa, Lobotka e Zielinski.

