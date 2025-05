CdM - Sogno De Bruyne per il Napoli: ecco a che punto della trattativa siamo

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive della trattativa con De Bruyne:

"C’è una partita fuori dal campo che sta conducendo il direttore sportivo Manna con l’obiettivo d’allestire una squadra competitiva per il ritorno in Champions League del Napoli che nella prossima stagione dovrà disputare quattro competizioni: serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Il sogno più entusiasmante è Kevin De Bruyne che sta terminando la sua avventura al Manchester City.

Il Napoli ci lavora da più di un mese con i viaggi di Manna, i colloqui costanti con la famiglia chiamata a fare una scelta di vita. La proposta del contratto biennale più opzione ha già occupato le conversazioni tra le parti ma il Napoli attende la scelta di De Bruyne e della sua famiglia per poi provare ad andare avanti nei dettagli".