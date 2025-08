Calciomercato SSC Napoli - Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato per SportMediaset, via X aggiorna sull'affare Juanlu Sanchez:

"Dopo l'interesse manifestato due giorni fa, il Wolverhampton ha inviato una prima offerta ufficiale al Siviglia per Juanlu Sanchez da circa 15M. Il giocatore preferisce il Napoli, ma sia lui che il Siviglia non aspetteranno per molto. Inizio settimana decisivo. Nei giorni scorsi sondaggio non approfondito dell'Everton".