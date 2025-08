Ultimissime Napoli-Brest, tutto pronto per la prima amichevole di Castel di Sangro stasera alle 19.00 allo stadio Patini.

Formazioni Napoli-Brest, assenti 8 azzurri

La Repubblica oggi in edicola annuncia ben otto assenti per l’appuntamento: "Ieri fermi in 8, tra cui Meret, Olivera, Buongiorno, Gilmour e McTominay, tutti assenti con il Brest”.

Gli altri sono Juan Jesus, Spinazzoli, Marianucci più un 9°: il defilato Vergara.