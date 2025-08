“Vai a giocare a…”, il consiglio di Gattuso a Chiesa per tornare in nazionale

Ultimissime calciomercato Napoli, resta anche il nome di Federico Chiesa sullo sfondo per la fascia sinistra. E a tal proposito dalle colonne de La Repubblica arrivano aggiornamenti con un consiglio dato dall’attuale Ct della nazionale italiana all’esterno.

"Ma il Napoli andrà alla caccia di un nuovo attaccante di valore soltanto in caso di cessione di Raspadori. Sullo sfondo c’è sempre il nome suggestivo di Federico Chiesa, che sta trovando poco spazio al Liverpool e che per riconquistarsi un posto in Nazionale - su espresso suggerimento del nuovo commissario tecnico, Gennaro Gattuso - riflette sul ritorno in Italia. I prossimi giorni sul fronte mercato si annunciano di nuovo molto caldi".