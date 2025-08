Dove vedere Napoli-Casertana in tv e in streaming gratis

Napoli Casertana, dove vederla in Tv e streaming: tutte le indicazioni e i dettagli con le istruzioni su come vedere Napoli Casertana, amichevole in ritiro a Castel di Sangro, la quarta uscita stagionale 2026/2026 della squadra di Antonio Conte. La nuova amichevole del Napoli sarà visibile su Sky e OneFootball, gratis.

Dove vedere Napoli-Casertana gratis

La partita amichevole con la Casertana FC, in programma lunedì 4 agosto alle ore 10:00, sarà visibile gratuitamente per tutti gli abbonati Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202). Inoltre, il match sarà trasmesso in diretta gratuita anche su OneFootball

L'appuntamento per la nuova amichevole del Napoli su CN24, tutti si chiedono dove vedere Napoli-Casertana? Sarà possibile vedere in diretta video gratis con la live reaction Napoli Casertana grazie a CalcioNapoli24 Tv (canale 79 DTT) e sul Canale YouTube di CalcioNapoli 24. Al termine della partita saranno subito disponibili gli highlights Napoli-Casertana sul canale YouTube di CalcioNapoli24.