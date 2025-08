Il Napoli ritrova l'arbitro Guida di Torre Annunziata! Alvino: "Primo passo per rivedere la sua scelta di non dirigere gli azzurri?"

Novità per quanto riguarda Napoli-Brest, amichevole di questa sera che andrà in scena allo stadio Patini di Castel di Sangro. La squadra di Antonio Conte ritrova l'arbitro Marco Guida: il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata aveva deciso di non dirigere i match di campionato degli azzurri. Il giornalista Carlo Alvino ha svelato che sarà lui ad arbitrare l'amichevole:

"Una curiosità di Napoli-Brest di stasera è legata sicuramente al direttore di gara. Arbitrerà, infatti, l’internazionale Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Un primo passo per rivedere la sua scelta di non dirigere gli azzurri in campionato?".