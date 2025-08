"Ho bisogno di 5 settimane", Repubblica su De Bruyne: "Ora c'è la sensazione che..."

Ultimissime Calcio Napoli, migliora la condizione fisica di Kevin De Bruyne a Castel di Sangro come evidenzia La Repubblica oggi in edicola.Â

«Ho bisogno di 5 o 6 settimane di lavoro per essere a pieno regime», aveva del resto anticipato l’ex capitano del Manchester City nel giorno della presentazione ufficiale, sul palco del teatro di Dimaro.

Ma già negli ultimi allenamenti la sua stella è diventata più luminosa e a sprazzi abbagliante, anche grazie alla crescente intesa ( in campo e fuori) con i nuovi compagni di squadra.

KDB dà l’idea di essere quasi pronto per spiccare decisamente il volo e contro i francesi dovrebbe quindi rimanere in campo almeno per un’oretta, grazie alla benzina messa nelle gambe nel ritiro in Val di Sole e poi da mercoledì scorso in Abruzzo.

Il rodaggio in vista del debutto in campionato del 23 agosto a Reggio Emilia contro il Sassuolo entra nel vivo.