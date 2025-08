Amichevole Napoli-Brest, la probabile formazione: esordio Milinkovic-Savic, le scelte di Conte

Notizie Napoli calcio - Il Napoli sfiderà oggi alle 19 al Patini di Castel di Sangro il Brest. prima amichevole internazionale di questo secondo ritiro stagionale per la squadra di Conte.

Diverse assenze per Conte in occasione di Napoli-Brest, ecco le probabili formazioni secondo Tuttosport:

"Tra i pali ci sarà l’esordio di Milinkovic-Savic dal primo minuto, mentre Meret non dovrebbe essere neanche in panchina per un lieve dolore alla mano. In difesa, con Alessandro Buongiorno ancora ai box, ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema e Olivera. Potrebbe essere in panchina McTominay, che sta recuperando dal fastidio muscolare, così come il connazionale Gilmour. Nei due a centrocampo, quindi, dovrebbero esserci Anguissa e Lobotka. In avanti, invece, pronti Lang a sinistra e Neres a destra, mentre alle spalle di Lucca - che dovrebbe partire titolare al posto di Lukaku - De Bruyne è in vantaggio su Raspadori".