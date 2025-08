Calciomercato SSC Napoli - Sul tavolo del Napoli un'offerta ancora non c'è, ma nelle idee dell'Atletico Madrid il profilo di Raspadori resta. Ne parla Il Mattino.

“I colloqui con l'entourage hanno portato a una apertura per il trasferimento, in quel caso il Napoli tornerebbe alla carica sul mercato offensivo ma servono 35-40 milioni per strappare il sì di De Laurentiis e di Conte. Nelle idee del Cholo Simeone anche Millot e Nico Gonzalez”