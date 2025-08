Obaretin, l'agente: "Palermo? Dobbiamo aspettare la decisione del Napoli, non c'è fretta"

Calciomercato Napoli - Lorenzo Lazzari, agente di Nosa Edward Obaretin, difensore di proprietà della SSC Napoli attualmente in ritiro a Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ilovepalermocalcio.com a proposito del futuro del suo assistito, accostato con prepotenza al Palermo. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il ragazzo si trova in ritiro con il Napoli e siamo in attesa che il club faccia le sue valutazioni. Il Palermo è senza dubbio una realtà che può aiutare qualsiasi calciatore nel percorso di crescita, ma adesso dobbiamo aspettare cosa deciderà il Napoli. Non c’è fretta, tutto dipende dalle valutazioni del club partenopeo. Vedere il nome del ragazzo accostato a realtà così importanti è motivo di grande orgoglio per noi".