Lukaku accorcia i tempi del recupero? Gazzetta: spunta una data, ha preferito affidarsi ai medici belgi in contatto con quelli del Napoli!

Ultime notizie SSC Napoli - Ma quanto ci vuole, perché finisca il calvario di Lukaku? Cento giorni, partendo dal 14 agosto. «Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra» e arrivederci a quando sarà, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Fine novembre, il 22 restando nella diagnosi probabile. E se rientrasse prima? Lukaku ha preferito evitare l’operazione e rifugiarsi nella terapia conservativa, con la speranza di accorciare i tempi di guarigione e restare a ridosso dei tre mesi di assenza. E per curarsi ha preferito affidarsi ai medici del suo lungo passato calcistico e sta in Belgio, però in contatto con il Napoli, con Conte e con il dottor Canonico”