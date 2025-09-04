Conte può sorridere: oltre a Hojlund ed Elmas, a Firenze possibili altri due rientri

Ultime calcio Napoli a Firenze possono rientrare anche Gutierrez ed Elmas

Ultime calcio Napoli - A Castel Volturno si lavora con grande impegno, nonostante le numerose assenze dovute alle convocazioni delle nazionali e agli osservati speciali durante la sosta.

Gutierrez e Neres potrebbero esserci a Firenze

Come riporta l'edizione Napoli de La Repubblica, Miguel Gutierrez e David Neres, quasi completamente ristabiliti, sperano di essere convocati per la trasferta di sabato 13 a Firenze, così come Rasmus Hojlund. Il Napoli potrebbe quindi contare su tre importanti risorse in più per il tour de force di fine estate e inizio autunno. 

