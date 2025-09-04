Il Napoli ha acquistato due dei cinque calciatori più costosi della sessione estiva di mercato in Italia, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Il report della FIFA ha delineato i conti. Dodicimila trasferimenti totali, la Premier ha investito più di tutti: 2,73 miliardi. L’Italia ha chiuso al terzo posto per milioni usciti (814), al quarto per milioni incassati (761) e al secondo gradino per differenza tra uscite ed entrate. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"La Serie A è stata il terzo campionato per milioni investiti dietro la Premier e la Bundesliga. Il colpo più caro è stato Nkunku, al Milan per 37 milioni. Seguono Jashari (34) e Conceiçao, riscattato dalla Juve per 32. In top cinque anche i due nuovi volti del Napoli campione d’Italia, Beukema e Lang, presi per 31 e 25 milioni. Il primo azzurro in classifica è Roberto Piccoli, acquistato dalla Fiorentina per 25 milioni"